8 نصائح للتمتع برحلة برية آمنة

حمود العنزي(صدى):

يسعى كل منا للذهاب مع أسرته لرحلة سعيدة وآمنة، بعيدًا عن حوادث الطرق، وما نسمعه عما يحدث من اصابات أثناء التخييم، أو ما يحدث للسيارات من عطل في المحركات؛ ليعكر صفو الرحلة؛ لذلك وتزامنًا مع عطلة منتصف الفصل الدراسي.

وفي هذا السياق يقدم موقع ” صدى ” أبرز النصائح لرحلة برية سعيدة وآمنة لكم.

بداية يجب فحص إطارات السيارة جيدًا، وتزويدها بالوقود الكافي للرحلة، والحرص على استخدام أجهزة تحديد المواقع، والاحتفاظ بحقيبة الإسعافات الأولية، كما أنه يجب اتخاذ بعض الاحتياطات، كعدم الخروج في أوقات الأمطار الغزيرة تجنبًا لوقوع الحوادث.

كما يجب الاحتياط أيضًا والتأكد من أن المنطقة التي تم اختيارها للرحلة، ليست منحدر أو منطقة خطر كالوديان، والابتعاد عن استخدام مياه الأمطار والسيول في غسل الأواني، بالإضافة إلى ضرورة أخذ كمية كافية من الطعام والشراب.