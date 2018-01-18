زوج في محكمة اسرة ” شقيق زوجتي قالي لي ياتتجوزها يا تتحبس “

القاهرة(صدى):

رد زوج مصري، على سؤال المحكمة بشأن عدم إطلاق سراح زوجته وتطليقها، حيث رفعت الزوجة دعوى طلاق ضد زوجها ، قائلاً ” إذا قمت بتطليقها فلن يعطيني أخوها باقي إيصالات الأمانة وسيقوم بسجني ” .

وقال الزوج أمام المحكمة ، إنني أعمل بالمحارة وليس لي أجر ثابت، مرضت والدتي ولم يجد حلا سوى صديقي ، واستعنت بمساعدته المالية وبالفعل أخذت منه نحو 120 ألف جنيه.

وبعد وفاة والدة الوج بستة أشهر، تغير صديقه معه في التعامل فبدأ يستعجل حقه بأمواله، فاستسمحه عماد بأن يصبر عليه فترة ليجمع له أمواله، لكنه رفض إمهاله فرصة أخرى، وعندما جلس معه عماد ليفهم منه الحلول المطروحة أمامه لحل الأزمة، قال له معتز: الحل أن تتزوج شقيقتي ” نسمة ” مقابل أن أعطيك إيصالات الأمانة.

وافق عماد على الزواج من ” نسمة ” وظل معها قرابة 6 أشهر، ويروي للمحكمة قصته قائلا: ” تخيل يا سيادة القاضي عايش مع واحدة شكلها وحش مش عارف أبصلها”.. “غصب عني كنت بقرف منها وأشتمها ” .

وأكد الزج للمحكمة ، أنه عندما قررت زوجته رفع دعوى طلاق بسبب إهانتي لها لم أتردد بأن أجعل قرارها بيدها هي بحيث لا يقع اللوم على من شقيقها.