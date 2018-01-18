” الإعلام المرئي والمسموع ” يصدر 314 تصريح حتى الآن

نايف السالم(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، اليوم الخميس، عن عدد التصاريح والتراخيص التي أصدرتها الهيئة حتى الآن.

وأوضحت الهيئة أنها أصدرت 37 ترخيص للمسابقات التلفزيونية والإذاعية، و23 ترخيص لاستيراد وتوزيع محتوى إعلامي مرئي ومسموع عبر وسائط منقولة، بالإضافة إلى 12 ترخيص للبث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة.

وأضافت أنه تم إصدار 75 ترخيص للإرسال التلفزيوني الفضائي عبر الأقمار الصناعية، و55 ترخيص لاستيراد وتوزيع أجهزة الاستقبال التلفزيوني والإذاعي، بالإضافة إلى 96 ترخيص لاستديو إذاعي أو تلفزيوني.

كما أشارت إلى أنه تم إصدار 7 تراخيص لخدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية، و7 تصاريح لخدمة التلفزيون المدفوع، وترخيص للخدمات المرئية والمسموعة عبر الشبكات المغلقة وترخيص للتواصل الاجتماعي الصوتي.