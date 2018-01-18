فوائد ماء جوز الهند للصحة والجسم

أماني الغامدي(صدى):

أكد خبير تغذية ، أن ماء جوز الهند يٌعد من اكثر المشروبات الطبيعية المُنعشة خصوصاً في فصل الصيف عندما تكون درجات الحرارة عالية جدّاً والطقس حار، ما يدفع الانسان الى اللجوء للعصير الموجود داخل جوز الهند اي الماء فيه، بالاضافة الى الفوائد الكثيرة التي يتمتّع بها في مجال الصحة والجسم والجمال، والتي تجعله من المشروبات الطبيعية المطلوبة ولا سيّما انه يحتوي على سعرات حرارية قليلة.

تعرفي إلى اهم فوائد ماء جوز الهند حتى تستفيدي منها، حيث أنه يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات، والماغنيسيوم، والصوديوم، والبوتاسيوم، والبروتينات التي يطلبها الجسم ويحتاج اليها ليكون قويّاً.

ان ماء جوز الهند يعد من المشروبات الطبيعية التي لا تحتوي على اي مواد حافظة او دهون او كوليستيرول، فهو صحي للغاية، بالاضافة الى أنّه يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم ويؤدي دوراً رئيسيّاً في الحفاظ على نبضات القلب ومكافحة تقلصات العضلات. كما يعمل على ترطيب الجسم.

هذا ويساعد ماء جوز الهند على خسارة الوزن، خصوصاً انه لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية ومن شأنه ان يشعرك بالشبع، الامر الذي يؤدي مع الوقت الى التخلص من الوزن الزائد. بالاضافة الى دوره في تزويد الجسم بالطاقة، وتحسين عملية الهضم.

في المقابل، ان لماء جوز الهند ايضاً فوائد جماليّة كثيرة ابرزها على مستوى العناية بالبشرة، فهو يعمل على ترطيب البشرة والتخلص من الجفاف، وتنقية الوجه من حب الشباب والبثور والرؤوس السوداء.