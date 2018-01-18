الهلال الأحمر تنظم دورة تدريبية في مبادىء الإسعافات الأولية

سعيد العجل(صدى):

نظمت هيئة الهلال الأحمر ممثلة بوحدة التدريب بمحافظة الزلفي، دورة تدريبية ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية.

واشتملت الدورة على الجوانب النظرية و العملية للكثير من الحالات الطبية الطارئة ،مثل توقف القلب و التنفس ، النزيف ، الكسور ، الحروق وغيرها من الحالات طبق خلالها المتدربين المهارات الإسعافية لطرق التعامل الصحيح معها .

وفي ختام الدورة التي استمرت لمدة يومين شكر المتدربين الهيئة على تقديم هذا البرنامج الذي يعنى بسلامة المواطن و المقيم على هذه الارض الطاهرة .