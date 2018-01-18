الهلال الأحمر تنظم دورة تدريبية في مبادىء الإسعافات الأولية
نظمت هيئة الهلال الأحمر ممثلة بوحدة التدريب بمحافظة الزلفي، دورة تدريبية ضمن برنامج الأمير نايف لمبادئ الإسعافات الأولية.
واشتملت الدورة على الجوانب النظرية و العملية للكثير من الحالات الطبية الطارئة ،مثل توقف القلب و التنفس ، النزيف ، الكسور ، الحروق وغيرها من الحالات طبق خلالها المتدربين المهارات الإسعافية لطرق التعامل الصحيح معها .
وفي ختام الدورة التي استمرت لمدة يومين شكر المتدربين الهيئة على تقديم هذا البرنامج الذي يعنى بسلامة المواطن و المقيم على هذه الارض الطاهرة .
اترك تعليقاً