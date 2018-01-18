” البيئة ” تحظر استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية من فرنسا

سعيد العجل(صدى):

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة مؤقتا استيراد حيوانات الفصيلة الخيلية الحية من فرنسا.

وأوضح مدير عام إدارة تقييم مخاطر الثروة الحيوانية الدكتور سند الحربي أن الحظر جاء بناء على النشرة التحذيرية الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) تفيد بظهور إصابات مرض فقر الدم المعدي الخيلي.

وبين مدير عام الادارة العامة للمحاجر الدكتور إسامة الصالح أنه جرى التعميم على المحاجر بذلك وتطبيق جمع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الأمراض.