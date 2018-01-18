الرياح تتسبب في سقوط الأشجار وانقطاع الكهرباء وعرقلة السير بإنجلترا

واشنطن(صدى):

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس، عن انقطاع الكهرباء وعرقلة حركة السير وسقوط الأشجار بمناطق عديدة في المملكة المتحدة، نتيجة لرياح شديدة وصلت سرعتها إلى 134 كم/س.

وأشارت ” بي بي سي ” ، إلى أن الرياح قطعت التيار الكهربائي عن ما يقرب من 59 ألف منزل في شرق أنجليا، وجنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى سقوط الأشجار على الطرق وبالقرب منها في مقاطعات ” لنكولنشاير ” و ” نورفك ” و ” جلوسترشير ” الإنجليزية بشرق وجنوب غرب إنجلترا.

وأدت الرياح كذلك إلى إلحاق الأضرار باعمدة الكهرباء، وعرقلة حركة القطارات بالأراضي الوسطي بإنجلترا.