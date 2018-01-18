الرياح تتسبب في سقوط الأشجار وانقطاع الكهرباء وعرقلة السير بإنجلترا
أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس، عن انقطاع الكهرباء وعرقلة حركة السير وسقوط الأشجار بمناطق عديدة في المملكة المتحدة، نتيجة لرياح شديدة وصلت سرعتها إلى 134 كم/س.
وأشارت ” بي بي سي ” ، إلى أن الرياح قطعت التيار الكهربائي عن ما يقرب من 59 ألف منزل في شرق أنجليا، وجنوب شرق البلاد، بالإضافة إلى سقوط الأشجار على الطرق وبالقرب منها في مقاطعات ” لنكولنشاير ” و ” نورفك ” و ” جلوسترشير ” الإنجليزية بشرق وجنوب غرب إنجلترا.
وأدت الرياح كذلك إلى إلحاق الأضرار باعمدة الكهرباء، وعرقلة حركة القطارات بالأراضي الوسطي بإنجلترا.
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