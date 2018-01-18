مدني الباحة: توقعات بهطول أمطار اليوم على المنطقة

إبراهيم الزهراني(صدى):

حذر مركز القيادة والسيطرة بمدني الباحة من رياح نشطة مصحوبة بأمطار رعدية بإذن الله تعالى اليوم،على منطقة الباحة والمحافظات التابعة، تستمر حتى الساعة الــ 8 مساءً.

وأهاب الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بالمواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وإتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني على الرابط هنا ،وبوابة التوعية الوقائية، وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.