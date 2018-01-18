شرطة الرياض تنجح في ضبط 1000 مخالفا لأنظمة العمل

علي القحطاني (صدى):

كشفت شرطة الرياض، اليوم الخميس، عن ضبط أكثر من 1011 مخالف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحمل المخالفين جنسيات متعددة، وتم القبض عليهم؛ على خلفية مخالفات بعضهم في العمل لدى الغير، بالإضافة إلى التغيب عن العمل، والعمل كباعة جائلين.

وقالت شرطة الرياضة، إنه تم ضبط المخالفين خارج منطقة الرياض؛ في إطار حملة وطن بلا مخالف، وبالتعاون مع دوريات المحافظات.