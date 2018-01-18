السفير آل الجابر: منح اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في المملكة

فهمي محمد(صدى):

أكد سفير المملكة لدى اليمن السفير محمد آل جابر، اليوم الخميس، أن السفارة منحت اليمنيين 20 ألف تأشيرة للعمل في المملكة.

وأوضح ” آل الجابر ” ، أنه سيتم الإعلان عن نتائج خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن خلال أيام، حيث سيتم عقد لقاء تشاوري مع الحكومة اليمنية لبدء تنفيذ العمليات الإنسانية الشاملة.

وأشار إلى أن دعم اليمن بملياري دولار يأتي في إطار حرص المملكة على الشعب اليمني ومقدراته بعد نهب ميلشيا الحوثي الإرهابية للبنك المركزي.

وتوقع ” آل الجابر ” تحسن الوضع الاقتصادي اليمني وزيادة الواردات بحجم أكبر مما كانت عليه في عامي 2016 و2017.