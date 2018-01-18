الشرطة البريطانية تبيع ملابسها القديمة على ” ebay “

لندن(صدى):

قامت شرطة بريطانيا بعرض ملابسها القديمة على موقع ” ebay ” مما عرضها للعديد من الانتقادات، واتهامها بأن هذا الفعل سسيسهل للمجرمين فيما بعد، انتحال صفة الشرطيين.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة ” تليجراف ” البريطانية، أن ما فعلته الشرطة البريطانية يرجع إلى وجود عجز في تمويلها يقدر بـ 26.5 مليون إسترليني، كما أنها لم تكتفي بعرض الملابس الخاصة بالشرطيين فقط، بل عرضت أيضًا سترات قديمة خاصة بالرؤية الليلية.

ويذكر أن الشرطة البريطانية قد دافعت عن نفسها، وبررت أن هذه الخطوة قد جاءت لسد العجز الخاص بتمويلها، كما أنها أزالت كل ما يتعلق بالشرطة من على تلك الملابس والأدوات التي عرضتها للبيع.