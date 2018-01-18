” صحة المدينة ” تدشن خدمة الإنترنت المجاني للمرضى وذويهم

نايف السالم(صدى):

أعلنت إدارة الصحة الإلكترونية بالشؤون الصحية لمنطقة المدينة المنورة، عن تدشين خدمة الإنترنت المجاني للمرضى وذويهم داخل المرافق الصحية بالمنطقة في المرحلة الأولى للمشروع.

وشملت المرحلة الأولى: ” المبنى الرئيسي للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، مستشفى الملك فهد العام، مستشفى المدينة المنورة للنساء والولادة والأطفال، مستشفى التأهيل الطبي، مستشفى الميقات العام ومستشفى خيبر العام بهدف تحسين تجربة المرضى وذويهم وتحقيقا لأعلى مستويات الجودة العالمية في الخدمة المقدمة ” .

من جهته، أشار المساعد للصحة الإلكترونية بالنيابة بصحة منطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله برادة، إلى أنه تقرر إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، ما يتيح للمرضى والزوار فرصة التصفح المجاني للشبكة العنكبوتية باستخدام الهواتف الذكية تلبية لاحتياجاتهم.