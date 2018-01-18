للمرة الثالثة في شهر.. تهمتان ضد نظام تميم من الإعلام الدولي

طلال الضوي(صدى):

أشارت المعارضة القطرية، إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنية وجهت تهمتان إلى نظام تميم للمرة الثالثة في شهر واحد، وهما ” دعم الإرهاب، ودفع الرشاوى لشخصيات أوروبية وامريكية لتحسين صورة النظام “.

وقالت المعارضة في حسابها بموقع ” تويتر ” : ” يتزامن ذلك مع شكاوى جديدة سترفع ضد قطر إلى المنظمات الدولية بعد تهديد طائرات تميم الحربية لسلامة الملاحة الجوية المدنية في الخليج ” .

وتسائلت في تغريدة ثانية : ” إلى متى سيظل شعبنا يتحمل مساوئ قرارات الطغمة الحاكمة التي أصبحت تابعة بالكامل للفرس والعثمانيين الجدد “.