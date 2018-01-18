للمرة الثالثة في شهر.. تهمتان ضد نظام تميم من الإعلام الدولي
أشارت المعارضة القطرية، إلى أن بعض وسائل الإعلام الأجنية وجهت تهمتان إلى نظام تميم للمرة الثالثة في شهر واحد، وهما ” دعم الإرهاب، ودفع الرشاوى لشخصيات أوروبية وامريكية لتحسين صورة النظام “.
وقالت المعارضة في حسابها بموقع ” تويتر ” : ” يتزامن ذلك مع شكاوى جديدة سترفع ضد قطر إلى المنظمات الدولية بعد تهديد طائرات تميم الحربية لسلامة الملاحة الجوية المدنية في الخليج ” .
وتسائلت في تغريدة ثانية : ” إلى متى سيظل شعبنا يتحمل مساوئ قرارات الطغمة الحاكمة التي أصبحت تابعة بالكامل للفرس والعثمانيين الجدد “.
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