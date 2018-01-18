” حساب المواطن ” يتواصل مع بعض المستفيدين من قيمة دعم الدفعة الثانية

عادل الحربي (صدى):

أعلن برنامج ” حساب المواطن ” الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن البرنامج شرع في التواصل مع المستفيدين الذين لم يتمكن البرنامج من إيداع قيمة دعم الدفعة الثانية في حساباتهم.

وأوضح الحساب أن البرنامج لم يتمكن من إيداع قيمة دعم الدفعة الثانية في حسابات بعض المستفيدين؛ بسبب مشاكل في رقم الآيبان، حيث سيُطلب منهم إضافة رقم آيبان آخر أو مراجعة البنك لحلِّ تلك المشكلة.

كان برنامج ” حساب المواطن ” أحد برامج التوازن المالي، كشف أمس عن إمكانية المستفيدين من استحقاق الدفعة الثانية تقديم شكوى في حال كان لديهم اعتراض على المبالغ المودعة لهم خلال الدفعة الثانية التي تم إيداعها في حسابات المستحقين، الأربعاء الماضي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج هنا.

وأكد أنه تم تخصيص أيقونة للشكوى في الموقع الإلكتروني على مبلغ الاستحقاق تستقبل البلاغات بعد 5 أيام من كل دورة إيداع، مشيرا إلى أنه سيتم التعامل مع الشكاوى الواردة خلال فترة السماح التي تمتد 3 أشهر بعد كل دورة استحقاق.