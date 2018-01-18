بالفيديو.. اعتراف كلب بسرقة منزل صاحبه بشكل طريف

متابعات(صدى):

فوجيء صاحب منزل أن زخرفة شجرة الميلاد بمنزله تمت سرقتها، فتوجه نحو كلبيه ليسألهما بشأن الواقعة، وبرد فعل غير متوقع وطريف من الكلبين، علم من صاحب الفعلة.

ووفقًا لما نشر في الفيديو، فبعدما توجه الرجل إلى كلبيه وسألهما ” من قام بالفعلة؟ ” ، فكان رد فعل الكلب الأسود أنه حرك رأسه وعينيه صوب الكلب الثاني، ويكأنه يخبره أنه الفاعل.

وبعدها سأل الرجل نفس السؤال للمرة الثانية، فحرك الكلب كاحله باتجاه الكلب الآخر، موكدًا نفس الجواب، فلم يفعل الكلب الآخر ” صاحب الفعلة ” سوى أنه اختبىء وغطى رأسه، مظهرًا خجله عن ما فعله أمام صاحب المنزل.

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