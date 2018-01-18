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أبرزها الهجمات الإرهابية.. 13 تحديا تواجه أمن المطارات

أبرزها الهجمات الإرهابية.. 13 تحديا تواجه أمن المطارات
علي القحطاني (صدى):

حدَّد الباحث خالد مسعود العتيبي، 3 تحديات رئيسية تهدد أمن المطارات هي:” أمنية، تقنية، تنظيمية ” ، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتفرع منها 13 تحدياً فرعياً.

وأوضح الباحث في ورقة عمل متخصصة، تحت عنوان ” أمن المطارات في مواجهة التحديات ” ، 5 تحديات تقنية تتعلق مرتبطة بأمن المطارات، أبرزها التكلفة المالية العالية، والتسويق الماكر للأنظمة الضعيفة وغير المناسبة.

كما أشار إلى أن وجود 3 تحديات تنظيمية، وهي: تضارب الصلاحيات، والضغط التشغيلي، وانعكاسات التعامل الأمني.

فيما لفت إلى أن هناك 5 تحديات تتعلق بالجوانب الأمنية، أبرزها: ” الهجمات الإرهابية، والأسلحة المحمولة على الكتف، والطائرات عن بعد.

 


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