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زعيم طالبان يعترف باغتيال رئيسة وزراء باكستان

زعيم طالبان يعترف باغتيال رئيسة وزراء باكستان
إسلام آباد(صدى):

تبنت حركة طالبان باكستان، عملية اغتيال رئيسة الوزراء الراحلة ” بي نظير بوتو ” بمدينة روالبندي الباكستانية، بعد مرور 10 سنوات على عملية الاغتيال.

وأعلن زعيم الحركة أبو منصور عاصم مفتي نور والي، في كتاب ألفه أن الحركة دفعت بانتحاريين أحدهما يدعى ” بلال ” والآخر ” إكرام الله ” ؛ لاغتيال رئيسة الوزراء في الـ27 من ديسمبر 2007.

وأوضح ” والي ” ، أن الانتحاري بلال أطلق الناري على رئيسة الوزراء من مسدس ليصيبها في عنقها قبل أن يفجر حزامًا ناسفًا كان يرتديه وسط المشاركين في الاجتماع الانتخابي.

وكانت ” بي نظير بوتو ” أول سيدة تشغل رئيسة وزارء في بلد إسلامي، حيث تولت المنصب مرتين، قبل اغتيالها في 27 ديسمبر 2007.


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