اتهامات للشرطة البريطانية بمساعدة المجرمين في انتحال صفتهم

لندن(صدى):

اتهمت صحيفة بريطانية جهاز الشرطة بمساعدة المجرمين في انتحال صفتهم، وذلك بعدما بدأت “شرطة ساكس” في بيع ملابس الشرطة القديمة على موقع eBay؛ لسد عجز التمويل لديها.

ودللت الصحيفة على ذلك بأن مجرمين يرتديان ملابس تبدو شرطية في ديسمبر الماضي، تمكنوا من إقناع مسنين اثنين بدفع 9 آلاف استرليني، والاحتيال عليهم بعد تخفيهم في ملابس الشرطة.

وأضافت، أن مجموعة تمثل ضحايا الجريمة أثاروا المخاوف من أن تلك المعدات المعروضة قد تستخدم من قبل محتالين ضد كبار السن.

من جهتها دافعت الشرطة عن تلك الخطوة بأنها وسيلة لسد العجز، خاصة أنها أزالت كل ما يتعلق بالشرطة من على تلك الأدوات والملابس المعروضة للبيع.