المملكة تشهد إبتكار جديد علي يد طالباتها

خالد الضبيبي(صدى):

استطاعت عدد من الطالبات السعوديات، إبتكار ” إسورة ذكية ” تمكن أولياء الأمور من التواصل مع أبنائهم في نهاية اليوم الدراسي اليوم الدراسي، حيث تتصل هذه ” الأسورة ” بتطبيق محمل على الهاتف الخاص لولى الأمر.

وعن كيفية عمل ” الأسورة ” يردتديها الطلاب حول معصمهم، وحين تضئ باللون الأخضر، يعني أن ولي أمره خارج المدرسة، فتسمح له المدرسة بالخروج مطمئنين عليه.

يذكر أن هؤلاء الطالبات يدرسون بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، كما عُرض هذا الإبتكار بالمعرض الأكاديمي للجامعة، والذي شمل مجموعة من الأفكار المبتكرة لمشاريع مختلفىة.