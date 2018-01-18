فيديو مؤثر للحظة انقاذ رجل دفن بالثلج إثر انهيار جليدي

موسكو(صدى):

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر يرصد لحظة إنقاذ رجل كاد يلفظ أنفاسه الأخيرة إثر انهيار ثلجي في منطقة خاكاسيا النائية في جنوب سيبريا بروسيا.

وتظهر اللقطات رجال الإنقاذ يحفرون الثلج لإنقاذ حياة مجموعة سياح كانوا يركبون عربة ثلجية بعدما دفنها الثلج إثر الانهيار الثلجي.

ويمكن سماع أنين رجل وجد صعوبة في التنفس أثناء حفر فريق الإنقاذ وانكشاف وجهه تدريجيا.

ولحسن الحظ، نجا الرجل مع أربعة آخرين، لكن يظهر الفيديو اثنين آخرين أعمارهما بين 35 و42 بعدما لقيا حتفهما.