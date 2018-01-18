5 نصائح يجب معرفتها قبل السفر

نايف السالم(صدى):

نشر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، مقطع فيديو عبر موقع ” تويتر ” ، ناصحاً المسافرين بـ5 أشياء يجب معرفتها قبل السفر، أولها سلامة الماء والطعام.

وبيَّن الفيديو، أنه لابد من الحفاظ على نظافة اليد قبل الأكل وبعده، والابتعاد عن طعام الشارع والأطعمة غير المطبوخة، بالإضافة إلى تجنب شرب ماء الصنبور أو وضع مكعبات الثلج في المشروبات.

أما النصيحة الثانية، فكانت الوقاية من البعوض، وذلك باستخدام المواد الطاردة للبعوض على الجلد، بحيث لا تقل عن 20% من مادة ” Deet ” .

والنصيحة الثالثة، هي الحرص على إحضار كمية كافية من الأدوية، ووضع سوار حول المعصم أو حمل بطاقة تعريفية، بالإضافة إلى حمل تقرير طبي مفصل عن الحالة المرضية، ذلك فيما يخص المسافرون ذو الأمراض المزمنة.

وفيما يخص السيدات الحوامل، فيفضل السفر ما بين 14 إلى 28 أسبوع إذا كان الحمل صحي، وتجنب زيارة الدول الموبوءة بالفيروسات.

وأخيراً، التطعيمات قبل السفر، فتختلف أنواع اللقاحات المطلوبة لكل دولة، كما ينصح بالتطعيم ضد التهاب الكبد الوبائي وزيارة الطبيب قبل موعد السفر بـ 4 إلى 6 أسابيع.