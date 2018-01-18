استمرار ارتفاع الذهب في ظل انخفاض الدولار
سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا، في ظل انخفاض الدولار الذي زاد من جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.14% إلى 1328.6 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.8% إلى 1328.5 دولار للأوقية.
وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.28% إلى 90.7.
ومن المنتظر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية، اليوم الخميس، من بينها طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، والمنازل التي جرى البدء في إنشائها وتصاريح البناء، ومؤشر فيلادلفيا التصنيعي.
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