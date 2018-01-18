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    يناير

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استمرار ارتفاع الذهب في ظل انخفاض الدولار

استمرار ارتفاع الذهب في ظل انخفاض الدولار
عادل الحربي (صدى):

سجلت أسعار الذهب، اليوم الخميس، ارتفاعًا ملحوظًا، في ظل انخفاض الدولار الذي زاد من جاذبية المعدن الأصفر لدى المستثمرين.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.14% إلى 1328.6 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.8% إلى 1328.5 دولار للأوقية.

وفي المقابل انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.28% إلى 90.7.

ومن المنتظر صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية، اليوم الخميس، من بينها طلبات إعانة البطالة الأمريكية الأسبوعية، والمنازل التي جرى البدء في إنشائها وتصاريح البناء، ومؤشر فيلادلفيا التصنيعي.

 


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