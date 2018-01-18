مخرج مصري يتعرض لمحاولة قتل بشعة على يد مجهولين

أماني الغامدي(صدى):

أعلنت فاطمة هجرس، ابنة أحد المخرجين المصريين، عن تعرض والدها إلى محاولة قتل أمس الأربعاء، على يد مجهولين اقتحموا فيلته بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وقالت ” هجرس ” ، في تدوينة لها بموقع ” فيس بوك ” ، إن المقتحمين حاولوا سرقة محتويات الفيلا ثم لازوا بالفرار، مؤكدة أن والدها في العناية المركزة مصاباً بشرخ في الجمجمة ونزيف داخلي وطعن في الرئة وكسور.

ونشرت ” هجرس ” ، صوراً لوالدها من داخل غرفة العناية المركزة، مطالبة بالدعاء له بالشفاء العاجل.