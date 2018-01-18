مخرج مصري يتعرض لمحاولة قتل بشعة على يد مجهولين
أعلنت فاطمة هجرس، ابنة أحد المخرجين المصريين، عن تعرض والدها إلى محاولة قتل أمس الأربعاء، على يد مجهولين اقتحموا فيلته بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.
وقالت ” هجرس ” ، في تدوينة لها بموقع ” فيس بوك ” ، إن المقتحمين حاولوا سرقة محتويات الفيلا ثم لازوا بالفرار، مؤكدة أن والدها في العناية المركزة مصاباً بشرخ في الجمجمة ونزيف داخلي وطعن في الرئة وكسور.
ونشرت ” هجرس ” ، صوراً لوالدها من داخل غرفة العناية المركزة، مطالبة بالدعاء له بالشفاء العاجل.
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