أمير عسير يستقبل أسرة آل سمران

أبها(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة اليوم، أسرة آل سمران يتقدمهم محمد بن سمران الشهراني, حيث قدم سموه التعازي لهم في وفاة الشاب نواف بن محمد بن سمران الشهراني الذي انتقل إلى رحمة الله تعال إثر حادث مروري.

من جهتها قدمت أسرة آل سمران شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة عسير لتعازيه في ابنهم وكان له الأثر البالغ في تخفيف مصابهم, سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته, ويجنب الجميع كل مكروه.