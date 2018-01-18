” أبل ” تفعل وضع عدم الإزعاج مع استثناء بعض الأرقام

نورة الشهري(صدى):

أعلنت شركة أبل كيفية تفعيل المستخدم لوضع عدم ” Do Not Disturb ” في الهواتف الذكية المزودة بنظام أبل، وذلك مع استثناء بعض الأرقام الهاتفية المفضلة المحددة من خلال بعض الخطوات البسيطة في قائمة الإعدادات.

وأوضحت أن ذلك يتم عبر إصدارها نغمة رنين من الهاتف عند استقبال مكالمة أو رسالة من جهات الاتصال المحددة تلك، كما يسري ذلك أيضًا على المكالمات الهاتفية المتكررة، فإذا قام شخص بالاتصال بالمستخدم مرتين في غضون ثلاث دقائق، فلن يتم كتم صوت المكالمة الهاتفية الثانية.

كما أشارت إلى أنه لتفعيل هذه الخاصية يتعين على المستخدم تحديد خيار “المكالمات الهامة فقط ” Priority only ” في إعدادات وضع عدم الإزعاج، وبعد ذلك يتم تحديد الخيار الصحيح في الإعدادات الأخرى تحت بند ” Priority Interruptions only ” ، ويمكن هنا تحديد المكالمات والرسائل من أي شخص أو جهات اتصال خاصة أو تحديد بعض جهات الاتصال المفضلة، بالإضافة إلى إمكانية تفعيل المكالمات المتكررة، عندما يتم الاتصال مرتين في غضون 15 دقيقة.