تفاصيل عمل جنديات الجوازات وطريقة تدريبهن

نايف السالم(صدى):

أوضحت مصادر، طبيعة عمل جنديات الجوازات، مشيرة إلى تدريبهن سيكون مقتصراً على المجالين النظري والعملي في المنافذ البرية والبحرية والجوية.

كما لفتت إلى أن التدريب سيكون في تأهيلهن في لغة الإشارة، والتعامل مع الجمهور، مؤكدة أن أعلى رتبة مخصصة للجنديات هي ” وكيل رقيب “.

وأفادت المصادر، أن الجوازات خصصت للمتقدمات 140 وظيفة، منها 60 في مطاري الملك عبدالعزيز والملك خالد، و 20 وظيفة بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، و6 وظائف لمنفذ جديدة عرعر، ومطار الملك فهد الدولي، كما تتوزع بقية الوظائف على بقية المنافذ الجوية والبرية والبحرية.

وقالت المصادر، إن موظفات الجوازات ستقوم باستقبال وتدقيق المعاملات الرسمية لوثائق سفر السعوديات بعد اكتمال الشروط، وموافقة ولي الأمر.

وكذلك استقبال وتدقيق استمارات إجراءات إصدار الإقامات وتجديدها، وكل ما يتعلق بنظام الإقامة، وتدقيق الاستمارات الخاصة بالتأشيرات، وكل الإجراءات التي تتم في شعبة شؤون الوافدين لأصحاب العمل من المواطنات بعد التأكد من إثبات الهوية.