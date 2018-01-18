بالفيديو.. سقوط مروع لمطربة أمام الجمهور بسبب حماسها

أماني الغامدي(صدى):

تعرضت مطربة للسقوط بطريقة مروعة ، على الأرض أمام جمهورها ، بسبب زيادة حماسها اثناء الغناء .

أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى المطربات وهي تجلس بجانب العازف وراحت تغني بحماس، وفجأة اختل توازنها وسقطت بطريقة مروعة على الأرض حيث هرع الجمهور للاطمئنان عليها.