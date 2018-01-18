بالفيديو.. سقوط مروع لمطربة أمام الجمهور بسبب حماسها
تعرضت مطربة للسقوط بطريقة مروعة ، على الأرض أمام جمهورها ، بسبب زيادة حماسها اثناء الغناء .
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إحدى المطربات وهي تجلس بجانب العازف وراحت تغني بحماس، وفجأة اختل توازنها وسقطت بطريقة مروعة على الأرض حيث هرع الجمهور للاطمئنان عليها.
And then they said Kanye West is a great singer😜
Posted by Funny Videos on Monday, January 15, 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 26 دقيقة
يوهـ هـ
استمري هذة ضريبه الفن
ولا ع شيئ فرامل بدون زيوت
هههههههههههههههههههههههههه
كان زمان[ عدد التعليقات: 2309 ] نشر منذ 23 دقيقة
خلي الحماس ينفعك …