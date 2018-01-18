بالفيديو.. لحظة إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة قبل 40 عاما

عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، احتفاء قناة فضائية أمريكية بقيام أصحاب المحال في المملكة بغلق محلاتهم لحظة الصلاة.

ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” على موقع ” تويتر ” ، الفيديو الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 40 عاماً، الذي يصور المحلات القديمة وإغلاقها وقت الصلاة؛ استجابة لتوجيهات هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.