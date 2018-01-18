بالفيديو.. لحظة إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة قبل 40 عاما
أظهر مقطع فيديو متداول، احتفاء قناة فضائية أمريكية بقيام أصحاب المحال في المملكة بغلق محلاتهم لحظة الصلاة.
ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” على موقع ” تويتر ” ، الفيديو الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 40 عاماً، الذي يصور المحلات القديمة وإغلاقها وقت الصلاة؛ استجابة لتوجيهات هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.
📽 فيديو من التسعينات الهجرية/السبعينات الميلادية عن إغلاق المحلات وقت الصلاة#هييه_الامر_بالمعروف pic.twitter.com/Et9KtLh9NM
— ذاكرة الماضي الجميل (@ksaoldphoto) 18 January 2018
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 13 دقيقة
رحم الله الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
عندما قال / : (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله).
والله العظيم نزلت الدمعة من عيني غصب
ما قدرت امسكها الله يصلح الحال والنيات
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 12 دقيقة
زمن القلوب البيضاًء
زمن الطيبين والله