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بالفيديو.. لحظة إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة قبل 40 عاما

بالفيديو.. لحظة إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة قبل 40 عاما
عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، احتفاء قناة فضائية أمريكية بقيام أصحاب المحال في المملكة بغلق محلاتهم لحظة الصلاة.

ونشر حساب ” ذاكرة الماضي الجميل ” على موقع ” تويتر ” ، الفيديو الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 40 عاماً، الذي يصور المحلات القديمة وإغلاقها وقت الصلاة؛ استجابة لتوجيهات هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 13 دقيقة

رحم الله الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
عندما قال / : (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله).
والله العظيم نزلت الدمعة من عيني غصب
ما قدرت امسكها الله يصلح الحال والنيات

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