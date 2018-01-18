” أخضر اليد ” يسحق نظيره الصيني في المباراة الافتتاحية لبطولة آسيا

نواف السالم(صدى):

حقق ” أخضر اليد ” ، اليوم الخميس، اول انتصار له في إطار البطولة الأسيوية الثامنة عشر، المقامة في كوريا الجنوبية، والمؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2019.

وفاز الأخضر على نظيره الصيني، في المباراة الافتتاحية التي جمعتهما بنتيجة 30-24.

يذكر أن البطولة يشارك بها 14 منتخب من بينهم الأخضر، وهم : كوريا الجنوبية، الإمارات، الهند، بنجلاديش، اليابان، إيران، البحرين، عمان، استراليا، أوزبكستان، قطر، الصين، نيوزلندا .