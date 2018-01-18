قتلى وجرحى حوثيون أثناء دحر الجيش هجوما بتعز

فهمي محمد(صدى):

أفادت وسائل إعلام يمنية، بسقوط قتلى من مليشيا الحوثي الإرهابية من بينهم قيادي، بالإضافة إلى إصابة آخرين أثناء دحر الجيش اليمني، هجوماً عنيفاً على مرتفعات الخزان بمحافظة تعز.

وكان الجيش اليمني قد سيطر على جبل شوكان الاستراتيجي وجبل حبش والجبال المحيطة في محافظة الجوف بمساندة من التحالف العربي، وتم أسر 15 مسلحاً من المليشيا الإرهابية بعد حصارهم في أحد الجبال التي تم تحريرها.