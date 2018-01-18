اللدائن والمطاط يحتلا المرتبة الأولى من صادرات المملكة غير النفطية

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، قيمة الصادرات السلعية النفطية وغير النفطية للمملكة خلال الربع الثالث من العام الماضي 2017.

وأوضحت الهيئة أن صادرات المملكة من اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما تحتل المرتبة الأولى من الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الثالث لـ2017، بنسبة 38.1% من إجمالي الصادرات غير البترولية.

وأشارت إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية خلال الربع الثالث من 2017 بنسبة 11.6%، حيث بلغت 195849 مليون ريال مقابل 175454 مليون ريال خلال نفس الفترة من 2016.

كما لفتت إلى ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال نفس الفترة بنسبة 10.4%، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية خلال الربع الثالث من 2017، 46442 مليون ريال مقابل 42070 مليون ريال خلال نظيرتها في 2016.

وقالت إن قيمة الصادرات البترولية خلال الربع الثالث من 2017 بلغت 149407 مليون ريال مقابل 133384 مليون ريال خلال الربع الثالث من 2016، محققه ارتفاع بمقدار 16023 مليون ريال بنسبة 12%.