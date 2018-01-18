4 سيارات تاريخية من ” أرامكو ” تلفت انتباه زوار ” مهرجان بقيق 2 “

عادل الحربي(صدى):

أوضح نائب الرئيس لشؤون شركة أرامكو السعودية، أنه تم عرض أربعة سيارات يعود تاريخها إلى 1954 في مهرجان سفاري بقيق هذا العام.

وقال إن السيارات التي لفتت انتباه زوار وزائرات المعرض، كانت تستخدم في نقل الموظفين من وإلى المناطق التي تجري فيها عملات التنقيب والحفر، ونقل المواد من الميناء إلى مناطق أعمال الشركة، بعد أن تأسست إدارة النقل في أرامكو عام 1943.

يذكر أن ” أرامكو ” تشارك في المهرجان بعد النجاح الذي حققته في النسخة الأولى العام الماضي.