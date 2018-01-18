بالفيديو.. شاب يعتدي على كلب بالضرب المبرح لتعليمه الكتابة

متابعات(صدى):

أثار شاب غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب اعتدائه على كلب بطريقة وحشية من أجل تعليمه الكتابة .

وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يعلم كلبه الكتابة، حيث انهال بالضرب عليه بطريقة وحشية وراح يصفعه.