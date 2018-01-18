بالفيديو.. شاب يعتدي على كلب بالضرب المبرح لتعليمه الكتابة
أثار شاب غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب اعتدائه على كلب بطريقة وحشية من أجل تعليمه الكتابة .
وأظهر مقطع فيديو متداول الشاب وهو يعلم كلبه الكتابة، حيث انهال بالضرب عليه بطريقة وحشية وراح يصفعه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3071 ] نشر منذ 43 دقيقة
بصراحةمقطع مروع وحشي بعيد كل البعد عن كل القيم والمثل
والإنسانية جمعاء تستنكرهـ
شكوناك الى الله يا عديم الرحمة والإنسانية والرجولة والأخلاق والضمير
الله خصيمك ذلك اليوم وهو كلب لاحول له ولا قوهـ وفيه من الوفاء لصاحبة
ربما اكثر من كثير من البشر حسبنا الله ونعم الوكيل فيك