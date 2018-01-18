4 عمليات إرهابية طالت دور العبادة في 2017

عادل الحربي(صدى):

في إطار انتشار الهجمات الإرهابية بشكل كبير خلال عام 2017، نشر المركز العالمي لمواجهة التطرف ” اعتدال ” ، سجل من الهجمات الإرهابية التي طالت دور العبادة خلال هذا العام تحت عنوان ” كيف سقط مئات المصلين ضحايا للإرهاب في عام واحد “.

كانت أولى العمليات الإرهابية التي استهدفت مسجد في العاصمة البريطانية لندن، عندما تم دهس المصلين في مسجد شمال العاصمة يوم 19 يونيو 2017.

وفي 6 أغسطس، ألقى الإرهابيين، قنبلة على مسجد ” بلومينجتون ” في ولاية مينيسوتا الأمريكية، وقد تم إطلاق النار في كنيسة أمريكية نتج عنها مصرع 26 شخصاً في 6 نوفمبر الماضي.

وأخيراً تم تنفيذ عملية تفجير انتحاري استهدف مسجداً في نيجيريا، نتج عنه مقتل أكثر من 50 شخصاً، في 21 نوفمبر الماضي.