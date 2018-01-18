سوريا مهاجمة أمريكا: لن نسمح بالتواجد على أرض سوريا لتحقيق أجندات خاصة

دمشق(صدى):

رفضت الخارجية السورية، اليوم الخميس، الوجود الأمريكي، في سوريا، واصفه تواجدهم بأنه غير شرعي، ويمثل عدوان على السيادة السورية.

وأوضح مصدر رسمي بالخارجية، أنه لم يكن هدف الإدارة الأمريكية البتة القضاء على “داعش”، مشيرًا إلى أن مدينة الرقة لا تزال شاهدا على إنجازات الولايات المتحدة وتحالفها المزعوم، حسبما ذكر.

وأشار إلى أن سوريا لا تحتاج إلى الأموال الأمريكية، قائلًا إن تلك الأموال ملطخة بدماء السوريين، ولا تساهم في إعادة إعمار سوريا.

وشدد على أن أي حل سياسي في سوريا لا يمكن أن يكون إلا تلبية لطموحات الشعب السوري وليس تحقيقا لأجندات ومصالح خارجية تتناقض وهذه الطموحات.