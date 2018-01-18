بالصور.. جولات رقابية على المخيمات الغذائية بمهرجان بقيق

نايف السالم(صدى):

أعلنت بلدية محافظة بقيق، عن إجراء جولات ميدانية مع بداية افتتاح مهرجان ” سفاري بقيق 2 ” ، الذي بدأ الخميس الماضي، وذلك بالكشف الصحي على المخيمات الغذائية.

وأوضحت البلدية، أن الجولات تهدف إلى نشر الوعي وتثقيف القائمين بالعمل في المخيمات بالطرق الصحية في تحضير وتداول وحفظ الأطعمة.

كما أشارت، إلى أن نتائجها جاءت إيجابية حيث لم يكن هناك أي ملاحظات على جميع المنتجات، ما يدل ذلك على وعي الأسر المنتجة وأنها على إطلاع تام على الاشتراطات الصحية لتجهيز وتداول المنتجات الغذائية.

من جانبه، صرَّح رئيس بلدية محافظة بقيق، المهندس فارس بن محمد آل عريج، باستمرار الحملة حتى نهاية المهرجان؛ حرصاً على سلامة الزائرين وتفادي وقوع مكروه.