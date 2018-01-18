خادم الحرمين يستقبل وزير التخطيط بالوكالة في العراق

حمود العنزي (صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم، معالي وزير التخطيط وزير التجارة بالوكالة في جمهورية العراق رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور سلمان الجميلي.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية مجلس التنسيق السعودي العراقي في تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي العراقي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، ومعالي مدير عام الجمارك الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.

كما حضره من الجانب العراقي، معالي رئيس هيئة الاستثمار الدكتور سامي رؤوف الأعرجي، ومعالي رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم محمد العقابي، ووكيل وزارة الصناعة عادل كريم أحمد، والقائم بأعمال سفارة العراق لدى المملكة المستشار عبدالجبار عبدالرحمن هدهود.