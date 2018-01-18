أمانة عسير تستعيد أكثر من 200 ألف متر مربع

أبها(صدى):

استعادت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات 200 ألف متر مربع من الأراضي المعتدى عليها, على طريق التعاون بوادي البيح بأبها, من خلال متابعة ورصد المخالفات ومكافحة التعديات على الأراضي الحكومية والعشوائيات.

وأوضح مدير عام مراقبة الأراضي والتعديات المكلف عبدالله أبو عزيزة, أنه تم إزالة التعديات التي استحدثت مؤخراً, وتمثّلت في مسوحات وعقوم ترابية وجدران من الحجارة، حيث تم توجيه المعدات بمساندة قوة أمنية وتمت إزالة جميع الإحداثات.

وأشار إلى أن متابعة المواقع متواصلة من المراقبين بأمانة عسير لضمان عدم تكرار التعديات عليها مستقبلاً, كما سيتم التعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها .