أكثر من 18مليون ريال مكافآت طلاب وطالبات تعليم عسير

أبها(صدى):

اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير صرف أكثر من 18 مليون ريال، تمثل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات، في المدارس النائية, ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وأبناء الموفدين للتدريس في الخارج، والمغتربين والمغتربات.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب بتعليم عسير علي صهفان، أن المبالغ المصروفة تمثل الفترة من بداية العام الدراسي الجاري، وبواقع شهرين للطالبات وثلاثة أشهر للطلاب، لافتاً إلى أنه تم إيداع المبالغ في حسابات أولياء أمور المستفيدين بعد أن تم استكمال مسيّرات الصرف اللازمة، فيما دعا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إلى مراجعة حساباتهم البنكية للتأكد من إيداع المبالغ.