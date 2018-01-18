أكثر من 55 طالبة عمل يتنافسن على 24 وظيفة بغرفة أبها

فاطمة المالكي(صدى):

تنافست أكثر من 55 طالبة عمل على 24 وظيفة في مجال العطور وأدوات التجميل، من خلال مركز التوطين بالغرفة التجارية الصناعية بأبها.

وأوضح ذلك أمين عام الغرفة عبدالله بن سعد الزهراني, أن الوظائف التي تم شغلها في مجال التسويق وإدارة المعارض والإشراف على معارض، مؤكداً على وجود شراكات واتفاقيات مع العديد من الشركات الوطنية والعالمية, بهدف فتح المجال أمام السعوديات للعمل في المجالات المختلفة، مشيراً إلى أن دور غرفة أبها يعتبر عامل مساعد على توفير الفرص الوظيفية بالتنسيق مع هذه الشركات وتحقيق رؤية 2030, التي قدمت في الكثير من بنودها ضرورة إيجاد فرص لعمل المرأة بما يحقق لها مجالات متعددة للعمل.