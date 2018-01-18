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بالفيديو.. بيبي عبدالمحسن ترد على من يتحدث عنها في غيابها

بالفيديو.. بيبي عبدالمحسن ترد على من يتحدث عنها في غيابها
نورة الشهري (صدى):

شاركت الفاشنيستا الكويتية بيبي عبدالمحسن ، جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو تنتقد فيه من يتحدثون عن العرض والشرف .

وقالت عبدالمحسن في الفيديو ” اللي تشوف عقابه في الدنيا هو العرض .. اللي بيتكلم عن العرض والشرف .. خاصة لما تكون قاعدة بين مجلس وناس وايد قاعدين وايجت سيرة أحد بشرفه ، أنتي تسكتين ولا تتكلمين عنها بالسوء ” .

وتابعت ، تفضلين تتكلمين وتقولين سمعت وسمعت ، المفروض تأكلين تبن وتسكتين ما تفضلين تقولين ايه هي كذا وكذا وانتي لا تعرفين اي شئ .

 


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