وكيل إمارة جازان المساعد يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الفيفي

تركي السالم(صدى):

أدّى وكيل إمارة منطقة جازان المساعد علي بن حسين عقيل, في جامع الشيخ ابن باز بمحافظة فيفاء بعد صلاة عصر أمس, صلاة الميت على العريف عبدالله بن جبران بن سلمان الفيفي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الوطن بالحد الجنوبي.

وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة المساعد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لذوي الشهيد، كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان لأسرة الشهيد ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم , عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده – رحمه الله – في ميادين الشرف, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة المساعد, محافظ فيفا محمد بن عبدالله الغزي, وعدد من المسؤولين ومشائخ وأهالي المحافظة.