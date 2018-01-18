التخصصات الصحية تجدد الاعتراف ببرنامج أمراض النساء بمستشفى الملك فهد بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

جددت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الثقة والاعتراف ببرنامج أمراض النساء بمستشفى الملك فهد بالباحة للمرة الثانية كمركز تدريبي للزمالة السعودية.

وأوضحت صحة الباحة أنها تسعى إلى تحويل مستشفى الملك فهد بالمنطقة إلى مستشفى مرجعي متخصص، حيث أصبح يضم ثمانية برامج للزمالة السعودية في التخصصات الطبية “الباطنية -الاطفال – العظام -النساء والولادة – التخدير -الجراحة – طب الأسرة والمجتمع – والمسالك البولية ” .

وأضافت أنه جرى تطوير المستشفى الذي يعد أكبر مستشفى بالمنطقة من خلال التوسع في افتتاح أقسام تخصصية واستقطاب استشاريين في تخصصات نادرة ذو خبرات عالية، بالإضافة إلى اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برامج الزمالة بالمستشفى ليصبح مستشفى تعليمي طبي ليخدم سكان منطقة الباحة ومحافظاتها دون عناء والبحث عن العلاج خارج المنطقة .