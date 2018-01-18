مفتي المملكة: لا يجوز انتقاد ولاة الأمر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل

علي القحطاني(صدى):

أشار عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، إلى أهمية قيام الدعاة وطلاب العلم، ببث المحبة لولاة الأمر، وتأليف قلوب المواطنين وجمعها عليهم.

وأوضح ” آل الشيخ “، عبر القناة السعودية الأولى، أنه يجب على الدعاة السعي في نشر فضائل ولاة الأمر، وعدم اغتيابهم ونقدهم، في المجالس ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع: ” بهم يُقام العدل وينصف المظلوم من ظالمه وتحقن الدماء وتحفظ الأموال وتصان الأعراض، ولاة أمرنا لهم فضل كبير علينا، وإذا صلحوا تصلح الأمة”.

وقال إنه واجب على الدعاة الدعوة لولاة الأمر بالتوفيق والسداد، والبحث عن محاسنهم، وأن تكون النصيحة لهم بالقنوات الرسمية الخاصة، مضيفًا: “أما السب والقدح فيهم؛ فهذا من الخطأ ” .

كما دعا مفتي عام المملكة إلى توقير الخطباء والعلماء والدعاة والقضاة، وعدم التسرع في إصدار الأحكام عليهم قبل التحقق والتثبت.