فلكية جدة: رصد عنقود النجوم المفتوح NGC 2451 مساء اليوم

نايف السالم(صدى):

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أن هلال جمادي الأولي سيتم رصده بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي بسماء المملكة، وذلك بعد غروب شمس اليوم الخميس.

وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” يرصد هلال جمادى الأولى بعد غروب شمس اليوم الخميس 18 يناير كانون الثاني 2018 ومع الانتقال نحو بداية الليل بسهوله بالعين المجردة باتجاه الأفق الغربي بسماء السعودية والوطن العربي ويعتبر هذا الوقت من الشهر القمري مثاليا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم “.

كما أشارت إلى أنه سيتم رصد عنقود النجوم المفتوح NGC 2451 ضمن نجوم الكوثل مساء اليوم، وخلال الليالي المقبلة ما بين 9:13 مساء وحتى 3:37 فجراً، باتجاه الأفق الجنوبي.

وأضافت أنه نظراً لأن لمعانه الظاهري فهو مرئي للعين المجردة، مشيرة إلى أن رؤيته ستكون أفضل عبر المنظار الثنائي العينية.