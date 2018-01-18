رئيس الوزراء الدنماركي يعرض حياته للخطر من أجل طياريه

كوبنهاجن(صدى):

عرَّض رئيس وزراء الدنمارك، لارس راسموسن، حياته إلى الخطر، عندما أصر على تقديم التحية إلى قائدي مقاتلتي ” إف- 16 ” من القوات الجوية لبلاده.

وقام ” راسموسن ” ، بالوقوف عند الباب الخلقي لطائرة النقل ” سي- 130 ” ، وفتح باب الطائرة في السماء ورفع يده ليحيي الطيارين، وذلك يوم الإثنين الماضي، أثناء المناورات التي تجريها طائرات سلاح الجو لحلف شمال الأطلسي ” ناتو “.

ووصفت الصحف العالمية، هذا الموقف، بالـ ” شديد الخطورة ” ، في ظل توترات بدأت عام 2014، بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم، وما حدث في أوكرانيا.