تحذيرات من استهداف ” داعش ” لمونديال روسيا 2018

ماجد محمد(صدى):

حذرت مؤسسات عالمية من استهداف تنظيم الدولة الإسلامية ” داعش ” أن بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في روسيا في يونيو 2018 .

وأكدت المؤسسات في تقرير صادر لها اليوم الخميس أن كأس العالم سيكون هدفا جذّاباً” لتنظيم داعش، بالنظر إلى دور موسكو في هزيمة التنظيم المتطرف في أراض سيطر عليها.

ولفت التقرير أن الهجمات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها زادت قليلا في 2017 إلى أكثر من 4500 هجوم رغم خسارته لأراض، ولكن عدد القتلى جراء هذه الهجمات تراجع بمقدار النصف، مقارنةً بعام 2016 حيث وصل إلى قرابة 6500 قتيل.

ومع تزايد الضغط عليه في الأراضي الخاضعة لسيطرته، عاد تنظيم داعش إلى عمليات التمرد، وقام بأعمال عنف منخفضة الشدة بوتيرة أعلى ضد قوات الأمن وخصوم غير حكوميين في المناطق، التي تم استردادها حديثا من التنظيم” في العراق وسوريا.