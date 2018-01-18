إصابة 17 شخصا في حادث مروري مروع بخميس مشيط

أبها(صدى):

استقبلت مستشفى خميس مشيط المدني 17 حالة إصابة إثر حادث مروري مروع، وأعلنت ادارة الطواري والازمات بصحة عسير على إثره حالة الطوارئ بالمستشفى.

وقال المتحدث الرسمي بصحة عسير بالنيابة سعيد بن مداوي الاحمري بانه تم استقبال 17 حالة منها 5 حالات غير سعودية من بينها 4 اطفال تم تنويم 6 حالات فقط وباقي الحالات تم وضعت احترازيا تحت الملاحظة .

وأضاف انه تم تحويل 4 حالات اطفال لمستشفى للولادة والاطفال بالخميس، مشيراً ان الاصابات تراوحت ما بين متوسطة وطفيفة قدمت لها كافة الخدمات الاسعافية والعلاجية والطبية اللازمة .