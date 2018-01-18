” ترامب ” يجتاز اختبار القدرة الذهنية بالدرجة النهائية

واشنطن(صدى):

نجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اجتياز اختبار للقدرات الذهنية يسمى MoCA، أو ” تقييم مونتريال الإدراكي “، وحصل على الدرجة النهائية.

ويستخدم الأطباء هذا الاختبار الذي يستغرق إجراؤه 10 دقائق، في تشخيص حالات الخلل المعرفي، فإذا حصل المريض على درجات أعلى من 26 فإنه سليم تماماً، أما إذا حصل على أقل من هذا فإن ذلك قد يدعو إلى القلق.

وتشمل الأسئلة الموجودة بالاختبار: ترتيب الأرقام والحروف، رسم المكعب، رسم الساعة، ذكر أسماء الحيوانات، اختبار الذاكرة، اختبار التركيز، التكرار، اختبار الطلاقة اللفظية، اختبار التجريد، التاريخ والمكان.