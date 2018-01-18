وسط تعتيم إعلامي.. مقتل 8 من الحرس الثوري إثر انفجار صاروخ تحت الاختبار

طهران(صدى):

كشفت مصادر، عن وقوع انفجار، هو قاعدة تحت الأرض للصواريخ البالستية، تنتمي إلى الحرس الثوري بمحافظة ” كرمنشاه” الإيرانية.

وتعمدت السلطات الإيرانية التعتيم الإعلامي على الواقعة، التي أسفرت عن مقتل 8 من الحرس الثوري الإيراني، أثناء اختبار صاروخ باليستي .

وأوضحت مصادر أن النيران مازالت مشتعلة في القاعدة، مما أدى إلى لجوء السلطات الإيرانية إلى روسيا لطلب مساعدة عاجلة لإطفاء الحرائق، وإخراج الصواريخ التي ما زالت مخزنة تحت الأرض.

وأشارت المصادر إلى احتمالية وقوع انفجار أخر ضخم، في أي وقت تحت المخازن الأرضية، التي تحتوي على 3000 صاروخ، وسط ارتفاع النيران .

وخوفًا من وصول الخبر إلى أمريكا وإسرائيل رفض قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، إخلاء المدينة من المواطنين.